"Colpo Grosso" a Desenzano: serata da libidine con Jerry Calà e Umberto Smaila

Formidabili quegli anni: ripensando a “Colpo Grosso”, un vero cult della televisione italiana, a tutte le volte che ci siamo detti “Libidine!”, l’intercalare che in nessuna compagnia mancava mai, e ancora di più a quella “Verona Beat” (quella dei Gatti di Vicolo Miracoli) che volente o nolente un po’ l’Italia l’ha cambiata per davvero. E’ dedicata a loro, ma è dedicata anche a voi la grande serata di mercoledì 27 giugno al Sestino Beach di Desenzano del Garda, Via Agello 41, la notte dei compleanni di Jerry Calà e Umberto Smaila, inossidabili personaggi della nostra cultura nazional-popolare. (Nella foto con Fabio Testi e Puccio Gallo)

Pennarello rosso sul calendario, per chi li usa ancora, promemoria sonoro su tablet e smartphone per tutti gli altri: sono i compleanni famosi (vista lago) dei protagonisti della Milano e della Desenzano da bere, anni ’80 e ’90, sempre e ancora sulla breccia dell’onda, nuovamente insieme per festeggiare una data speciale, e stavolta irripetibile (insieme fanno 135 anni, e non sentirli). Per chi ama le date: Smaila è nato a Verona il 26 giugno 1950, Calà invece a Catania il 28 giugno 1951. La verità sta nel mezzo: quale sera migliore per festeggiare se non il 27 giugno?

Fare festa è anche sentirsi a casa, al Sestino Beach che di Jerry (che ne è il direttore artistico) una seconda “casa” è diventata davvero, il locale che gestisce con gli amici di sempre, Yudi Bueno e Puccio Gallo (a lui l’onore di condurre la serata). Ecco, la serata: festeggiamenti, atmosfera e tanta bella musica live, cena su prenotazione dalle 21 (per info +39 329 2472452, posti quasi esauriti) e a seguire il concerto dell’inossidabile coppia Smaila-Calà.

Un duetto vero, d’altri tempi, per un viaggio davvero senza tempo tra canzoni, monologhi esilaranti, battutine celebri. Si alterneranno irresistibili racconti di vita vissuta, divertenti gag e canzoni indimenticabili: insieme ripercorreranno una carriera che per entrambi sfiora ormai il mezzo secolo, pagine pienissime di storia dalla musica al cinema all’intrattenimento.