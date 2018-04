Gussago: concerto del Primo Maggio con "I Musici" di Francesco Guccini

Una giornata di festa organizzata dall'Amministrazione Comunale di Gussago in collaborazione con l'Accademia Musical-Mente.



Alle 5.30 camminata da piazza San Lorenzo alla Santissima per ammirare l'alba con la musica dell'ensemble Madre Terra e le danze del Salterio.



Dalle 14.30 musica in piazza Vittorio Veneto, nella Sala Consiliare e nella Chiesa di San Lorenzo con le band degli allievi dell'Accademia Musical-Mente.



Alle 20.45, in piazza Vittorio Veneto, presentazione del videoclip "Di Vita e D'Amore", realizzato dai ragazzi dell'IC di Gussago e, a seguire, concerto conclusivo con I Musici di Francesco Guccini.