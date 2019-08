Brescia: ColleMetal 2019 (Selvans + Voland)

Dopo la scorsa edizione svoltasi sotto ad un generoso temporale, torna a grande richiesta la quinta edizione di ColleMetal, il mini-festival Bresciano interamente dedicato alla musica Metal.



Appuntamento a Venerdì 6 Settembre (il primo dei tre giorni di “Collebeato In Fermento”); dalle ore 19:00 apertura dello stand gastronomico con piatti a tema (stinco, wurstel e crauti, formaggio fuso ecc.) oltre ovviamente ad una numerosa serie di birre artigianali nostrane. L’evento si terrà all'aperto, ai piedi delle colline ed in mezzo al verde, presso il nuovo centro civico “La Porta Del Parco”.



Ospiti di questa quarta edizione:



Selvans

Abruzzo

Fra le band di spicco del panorama Black Metal italiano (e non), sotto contratto con la leggendaria Avantgarde Music nonché con membri di coloro che furono gli iconici Draugr. Un sound folcloristico, atmosferico, evocativo e di altri tempi: si prospetta uno show di gran classe.



Voland

Bergamo

Sarà il primo live show per i Voland, formazione interessante quella bergamasca, all’attivo con due EP di ottimo successo. La proposta dei nostri ha tratti fortemente epici e gloriosi, somatizzati da un Symphonic Black Metal dalle armonie ispirate alla Russia, cantato in lingua madre italiana e russa. La band è inoltre sotto contratto con la bresciana Masked Dead Records.



INGRESSO GRATUITO!



Apertura stand gastronomico: ore 19:00