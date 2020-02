Castenedolo: rassegna Jazz nights

Telling Stories è un progetto nato nel 2015 dall’interesse della cantante Giulia Lorvich per le storie che compongono le lyrics degli standard jazz del Great American Songbook. In duo, trio o quartetto, Telling Stories è stato portato in scena in vari locali italiani, assumendo man mano la forma di spettacolo di teatro in musica che prevede l’interazione con il pubblico, in un gioco di indovinelli ed associazioni basato sulle immagini poetiche senza tempo presenti nei testi della musica jazz. Le canzoni dotate dei testi più interessanti vengono eseguite dal gruppo, ma prima del concerto vengono distribuiti al pubblico dei biglietti scritti e decorati a mano, veri e propri pezzi unici, intesi come piccoli inviti ad entrare nel mondo delle storie narrate nell’ambito della musica jazz: su questi biglietti sono riportate alcune frasi, in inglese con relativa traduzione, tratte dai brani che saranno eseguiti durante il concerto, ma prive dei titoli.



Di volta in volta le canzoni vengono annunciate attraverso le frasi scritte sui biglietti, poi tradotte in italiano, ed i “proprietari” del relativo biglietto sono invitati ad intervenire indovinando a quale canzone la propria frase appartenga. Tra scambi di battute, storie ed aneddoti, lo spettacolo si svolge in maniera interattiva ed affidandosi ad un canovaccio che resta aperto prevedendo appunto l’interazione del pubblico, che di volta in volta ne determina la direzione.



Telling Stories è un gioco di favole per adulti, che attraverso storie d’amore e di ironia vuole divulgare i contenuti narrativi di un repertorio musicale del quale la dimensione testuale viene troppo spesso dimenticata.



Giulia Lorvich: voce



Jacopo Salieri: piano



Nicola Govoni: contrabbasso



Fausto Negrelli: batteria