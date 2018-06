A Brescia arriva "Castelli di carta": musica, incontro, parole

“Castelli di carta”: musica, incontro, parole. “Viaggia nella tua testa tra castelli di carta, vola tra musica nuova pronta a sbocciare”. Il nuovo festival di musica indipendente bresciana (e non solo) che nasce per riportare al centro dell’attenzione giovanile il concetto di band inteso come fusione di idee, di suoni e di personalità. In particolare, il focus dell’evento si concentrerà sulla musica “suonata”, rigorosamente dal vivo: l’obiettivo è quello di condividere riff e parole, incontrare gente e scambiare pensieri faccia a faccia, senza filtri digitali.

Save the date: sabato 16 giugno. Il festival inizierà alle 16 e vedrà esibirsi sul palco dell’area di Parco Castelli nove band del panorama nazionale indipendente. In concomitanza con l’avvio delle esibizioni (dalle 16 a mezzanotte) cominceranno le interviste agli artisti curate da dischirotti.com, webzine torinese molto attiva nel panorama musicale italiano. Altra nota curiosa: agli artisti sarà offerta la possibilità di registrare interamente la propria performance audio e video.

Per tutta la giornata nell’area festival saranno attivi bar e stand gastronomici. Ingresso libero, ma con possibilità di donare un contributo per sostenere il festival in maniera libera, mediante il concetto dell’Up to You.

La line-up dell’evento

Karmasonica – YTAM – Carolina – Malkovic – Red Lines – Oregon Trees – Laneve – Tropea – Ainè