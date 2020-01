Castel Mella: Genesis Tribute Band per l'ospedale Civile

Si esibiranno sabato 1 Febbraio alle 21, all’Auditorium G. Gaber di Castel Mella (BS), gli “Opossum”, storica band bresciana nata nel 1974. L’obiettivo è sostenere ABE, l’Associazione Bambino Emopatico, fondata nel 1981 da un gruppo di genitori di bambini affetti da leucemia che collabora da più di trent'anni con il Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica e Centro Trapianti Midollo Osseo degli Spedali Civili di Brescia.

Gli “Opossum” di oggi (in ordine alfabetico) sono: Marco Belardi (sax), Bruno Caffieri (batteria), Andrea Camera (tastiere), Mario Camera (chitarra e voce), AntonGionata Ferrari (basso), Andrea Zanella (tastiere e voce) Camillo Zola (voce e percussioni). Light Engineer Francesco Bresciani, Sound Engineer Toto D’Adda.

Gli Opossum si esibiranno con un programma molto impegnativo, un concerto-tributo dedicato soprattutto ai Genesis, dall’era Progressive Rock degli anni ’70, fino al periodo POP Rock degli anni ’80, selezionando i brani più conosciuti del gruppo musicale britannico, tra i più importanti ed innovativi della storia del rock, tra cui “Cinema Show”, “Firth of Fifth”, “I know what I like” e l’intera mitica Suite dall’album “Foxtrot”, “Supper’s ready”.

Il concerto “Opossum Genesis Tribute” è patrocinato dal Comune di Castel Mella (BS). Prevendite: 333.4612599 - 347.0400858 oppure presso la Birreria La Pulce, Via N.Tartaglia a Brescia.

Gallery