Gardone Riviera: Calexico ed Iron&Wine

Considerato unanimamente dai fan una piccola gemma da possedere, ‘In the Reins’, l’EP pubblicato nel 2005, segna l’inizio della collaborazione tra Calexico ed Iron&Wine. L’incontro tra Burns, Convertino e Beam risale però a qualche anno prima: i tre si erano infatti ripromessi di comporre un giorno qualcosa insieme. Da questa promessa nascono sette brani di assoluta bellezza, tra spazzolate desertiche dei Calexico e l’armonia del cantastorie Bean, capace di una grazia e di una semplicità assolutamente uniche. Secondo l’influente fanzine americana Pitchfork ‘entrambi gli artisti ne sono usciti più forti da questa collaborazione’.

Attivi dal 1996, i Calexico sono una perla di rara bellezza nel vasto panorama musicale mondiale: tra piano e percussioni tex-mex, il deserto dell’Arizona ha forgiato il loro sound inconfondibile. Con dieci dischi di studio, live albums, colonne sonore e numerose collaborazioni (tra cui quella con Vinicio Capossela), i Calexico sono maestri nel creare una miscela trasognata di rock e mariachi, folk e country, improvvisazioni jazz e paesaggi cinematografici. Il loro ultimo album di studio, ‘The Thread That Keeps Us’ - pubblicato nel 2018 da Sub Pop, l’etichetta che li segue dagli esordi - è un spaccato della band originaria dell’Arizona, un ritratto di famiglia che cattura tutta la loro imprevedibilità e varietà stilistica.

Barbuto cantastorie, Sam Beam, ovvero Iron&Wine, ha nove album alle spalle, tutti su etichetta Sub Pop. Attivo dal 2002, famoso per le sue incursioni di armonica e banjo ad accompagnamento della sua inconfondibile voce, la consacrazione nella scena indie-folk arriva nel 2004 con l’album ‘Our Endless Numbered Days’, di cui è fresca la ristampa in versione deluxe in occasione dei quindici anni dalla pubblicazione. Dotato di una semplicità unica, tra alt-folk, indie-rock ed atmosfere acustiche, le ultime pubblicazioni di studio di Iron&Wine risalgono al 2017, con l’album ‘Beast Epic’, con il quale si aggiudica la nomination ai Grammy come Best Americana Album e, l’anno successivo, l’EP ‘Weed Garden’, nominato ai Grammy nella categoria ‘Best Folk Album’.

A quattordici anni dalla pubblicazione di ‘In the Reins’, Calexico ed Iron&Wine insieme per suonare le canzoni incluse nell’EP, oltre ad alcune nuove composizioni e brani tratti dal vasto repertorio di entrambi. Si preannuncia imperdibile il concerto che porterà Burns, Convertino e Beam sul palco dell’Antiteatro del Vittoriale, martedì 23 luglio, per Tener-a-mente Festival!