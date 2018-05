La Buona Novella di Fabrizio De André

Domenica 6 maggio l’auditorium San Barnaba ospiterà lo spettacolo di Christian Poggioni, patrocinato dalla Fondazione De André e promosso da ContaminAzioni con l’Associazione Cultura per il Teatro Romano

Quindici giorni dopo essersi presentata al pubblico, in una serata che ha visto il Teatro Der Mast registrare il tutto esaurito per l’esibizione di Walter Leonardi e Flavio Pirini, l’Associazione ContaminAzioni, in collaborazione con l’Associazione Cultura per il Teatro Romano è protagonista di un nuovo evento.

Domenica 6 maggio alle ore 21.15 all’Auditorium San Barnaba in Corso Magenta a Brescia andrà in scena lo spettacolo teatrale-musicale La buona novella, tratto dall’omonimo concept album di Fabrizio De André.

Sul palcoscenico Marco Belcastro interpreterà le dieci canzoni della Buona Novella, accompagnato da Massimiliano Lepratti al violino. A introdurli sarà l’attore Christian Poggioni, che reciterà alcuni assi tratti dai vangeli apocrifi, proponendo pensieri e aneddoti di De André.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Brescia e della Fondazione De André. Il costo del biglietto è di 12 euro. Prenotazioni al numero 030.9969894 o via email contatto@contaminazioni.net.

“Questo evento”, commenta il presidente di ContaminAzioni Alberto Cella, “mescola la recitazione con la migliore tradizione cantautorale (e poetica) italiana. Con l’iniziativa di domenica metteremo un altro mattone alla costruzione della nostra associazione, nata proprio con l’obiettivo di mixare esperienze, luoghi e idee per proporre al pubblico eventi piacevoli e di livello che favoriscano l’incontro tra persone e culture. L’auspicio”, conclude Cella, “è che anche la serata dedicata a De André, come la prima, vada in questa direzione”.