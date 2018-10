Brit Floyd - Eclipse World Tour 2018

Il Brit Floyd, il più grande tributo al mondo ai Pink Floyd, torna sul palco nel 2018 per una retrospettiva molto speciale in occasione del 45° anniversario dell'iconico album dei Pink Floyd "The Dark Side of the Moon" del 1937.

I concerti dei Brit Floyd, nati dalle ceneri degli Australian Pink Floyd Show, non sono un semplice spettacolo di una cover band, ma una vera esperienza visiva. "C'è anche molto per quanto riguarda video - spiega la band - e immagini show. Ogni volta che prepariamo un tour partiamo solitamente dalle canzoni che scegliamo di suonare e intorno ci costruiamo uno spettacolo".



Giudicato da molti il più grande album rock di tutti i tempi con oltre 45 milioni di copie vendute, "The Dark Side of the Moon" è stato un ambizioso capolavoro psichedelico che ha ridefinito il rock stesso. Per questo concerto, i Brit Floyd hanno scelto brani classici di "The Dark Side of the Moon" insieme a gemme tratte da "Wish You Were Here", "Animals", "The Wall e The Division Bell" e molto altro ancora.

Lo spettacolo dei Brit Floyd è diventato un fenomeno, ampiamente considerato il più grande tributo dal vivo al mondo ai Pink Floyd: lo show è una ripetizione fedele della scala e del fasto del tour finale della "Division Bell" del 1994, con uno straordinario spettacolo realizzato grazie a schermi della tecnologia più avanzata accompagnati da luci mobili, laser, gonfiabili e spettacoli teatrali.

