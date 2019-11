Brescia: Tuesday Fly live

Il Devil Kiss Urban Brew Pub si arricchisce di una serata speciale: gio' Jazz: la rassegna musicale Jazz che si terrà tutti i giovedì sera nella seconda sala del pub. Una programmazione ricca e ricercata, curata da Roberto Bellan, storico musicista cittadino, da ascoltare gustando l'ottima cucina, le birre artigianali o per chi vuole sperimentare, la carta dei cocktail studiata ad hoc per la serata.



TUESDAY FLY: Luisa Vavassori (voce), Paolo Vavassori (chitarra e voce), Ada Colombo (basso), Daniele Boccoli (chitarra), Arturo Del Torchio (batteria). Un volo libero: Soul, blues, rock melodico ... dai più classici a qualcosa di più ricercato, arrangiati in modo semplice, con il sound ormai “tipico” della band, che suona da sempre con la stessa formazione con cui è nata otto anni fa.