Scaladub: connessione Brescia - Jamaica con Street Roots hi-fi

Terzo episodio per questo secondo capitolo di ScalaDub: rassegna dedicata alla cultura della musica su supporto analogico. Le regole sono le stesse: nessun supporto digitale come MP3, CD o Spotify. Solo vinili. E dei più ricercati, dei più rari da trovare in giro per il mondo. Una rassegna organizzata da Cockroach International Production, etichetta discografica indipendente ed autogestita nonché associazione culturale con base a Brescia ma con le radici già oltre confine.



Per questo terzo episodio è tempo di tornare alle radici Dub della musica in levare con chi da anni sta condividendo i suoi vinili e le sue good vibes:

Street Roots Hi Fi è un sound system autocostruito che nasce nel 2013 a Remedello,nella bassa bresciana, dalla passione per la musica reggae roots e da un'amore profondo per la sound system culture. Con un giradischi, sirene, delay e una valanga di vinili che vanno dal reggae roots fino al dub,spaziando tra classici e nuove produzioni cerchiamo di portare avanti la nostra missione con consapevolezza, rispetto e sempre coscienti dell'importante messaggio di pace, amore e fratellanza che la musica reggae porta con se.

Mario, tra i fondatori del progetto, si divide da diverso tempo fra Italia - Jamaica per conoscere e per esportare le good vibes isolane nella nostra città partecipando ad innumerevoli eventi nel settore della Dub Music.