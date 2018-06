Brescia: Ramabass conquista il Carmine

È tempo della connessione Brescia — Verona. In arrivo, per ScalaDub, Ramabass. Il progetto Ramabass, nasce alla fine del 2012 dalla volontà di portare le tipiche good vibrations dei soundsystem giamaicani che infuocano le strade di Kingston, sulle sponde del Lago di Garda.



In continua evoluzione, ma mantenendo comunque la linea dei vecchi progetti acustici caricati a tromba e la loro caratteristica fisicità delle frequenze basse, si pone con l'auto costruzione degli stessi come principale obbiettivo la possibilità di poter far ascoltare un genere musicale nel suo più classico ed originale dei modi.



Le persone che fanno parte di questa iniziativa al momento sono: Rama Lorenzo (DJ e Sound Builder) e Pietro Bortolussi (DJ).

La ricerca musicale spazia dallo ska al reggae roots, dalla volontà di mantenere vive le classiche sonorità reggae, alle prime produzioni dub digital, rimanendo il più fedeli possibile all' utilizzo di un supporto analogico come il disco in vinile.



ScalaDub è una rassegna organizzata da Cockroach International Production presso il locale in Via Porta Pile, 17 Sottoscala.



ScalaDub si presenta come rassegna dedicata alla musica su vinile. Non sono consentiti DJSET con supporti digitali. No MP3, No CD, No Spotify. Solo vinile.