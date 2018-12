Brescia: Nerone e 500Tony al Margherita d'Este

L’ Associazione Palco Giovani e Libra di Rap Pirata Crew , collettivo nazionale fondato dal famoso rapper Inoki Ness , veterano del circuito Hip Hop locale , gia' da alcuni anni lavorando in sinergia hanno unito competenze, e passioni dando una esiti positivi positivi a diverse diverse manifestazioni .



Rap Pirata è un network di persone reali presente in tutta Italia, in ogni regione, è un insieme di tante piccole famiglie che insieme ne fanno una gigante. Rap Pirata è solidarietà̀, nasce e si propaga dal basso per portare in alto valori che pian piano si stanno perdendo.

Rap Pirata è una mentalità̀, da tanti è considerato un vero e proprio movimento indipendente da tutto e tutti, i suoi componenti sono sempre più̀ spesso veicolo per la fruizione delle periferie, intervenendo in quelle aree in condizioni marginali, riconfigurandone l’identità̀ logorata dal diffuso degrado che rappresenta una delle più grandi barriere per questi luoghi. Il credo di questo movimento è la tolleranza etnica, religiosa e di pensiero, rifiuto di qualsiasi atto di violenza e discriminazione, come sessismo, omofobia e razzismo, sana aggregazione, confronto nel dialogo come mezzo di pacificazione sociale, fronteggio alle dinamiche della Globalizzazione indiscriminata, e quindi lotta alle disuguaglianze sociali con attenzione alle minoranze oppresse da sfruttamenti economici e dittatoriali, e alle fasce sociali più’ deboli, nonché’ alle modalità̀ comunicative e al benessere psico-fisico di ogni individuo.





Vogliamo continuare a raccontare le storie urbane attraverso la sana aggregazione, e per farlo abbiamo scelto il canale della musica e del rap. Abbiamo scelto il quartiere San Polo e una bellissima struttura in fase di rilancio che è Il Centro Commerciale Margherita d’Este.



Urban Flow League un evento musicale che si svolgerà il 5 Gennaio 2019 ha scelto di veicolare questi messaggi tramite 2 artisti di fama nazionale della scena Hip Hop + un grande ospite a sorpesa :



NERONE : è uno dei rapper e freestyler più apprezzati della scena italiana negli ultimi anni. Dopo una lunga gavetta, iniziata sin da giovanissimo, facendosi notare nei contest di freestyle, il nome di Nerone ha iniziato a prendere piede successivamente alla vittoria della terza edizione di Spit, il noto contest d'improvvisazione Rap andato in onda su MTv fino al 2015, condotto da Marracash. Da lì in poi l’artista milanese ha consolidato sia il suo ruolo di freestyler di prima fascia – soprattutto negli ultimi tempi, dando vita ad una serie di performance a tre, realizzate assieme a Lazza ed Ensi, il re assoluto del freestyle italiano secondo molti appassionati – che quello di rapper, collaborando con tanti nomi di spicco del rap game made in Italy, come ad esempi Nitro – suo amico anche nella vita privata – Gemitaiz, Salmo e Jake La Furia.



500TONY : Capelli raccolti in una coda, orecchino, collanona in oro e nove anni. Il baby rapper diventato famoso dopo aver pubblicato una canzone insieme a Jamil e Vacca, cantanti più grandi e già più noti. La sua carriera è iniziata quindi proprio con il rapper sardo Vacca che un giorno gli ha semplicemente chiesto “Vuoi cantare con me?”. Da lì è iniziata la loro collaborazione, lavoro dal quale Tony ha potuto imparare dallo stile del collega per diventare così il rapper italiano più giovane e più famoso. Il piccolo Tony, che vive a Milano, ha caricato su Youtube il video della sua performance e in meno di un mese ha già raccolto più di 5 milioni di visualizzazioni le sue provocazioni hanno fatto centro.



