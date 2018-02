Brescia: concerto Neil Perch

Zion Train sono pionieri della Dub/Dance e sono stati indiscussi leader nel genere per degli ultimi 2 decenni. La band e’ stata profondamente coinvolta nella cultura underground alternativa e fai da te nel Regno Unito durante gli anni 1990 oltre ad essere produttori della musica Roots Reggae più accattivante di tutto quel periodo. Sono una delle formazioni musicali più valide da ascoltare dal vivo e hanno usato e promosso l’ uso e la pratica delle più’ avanzate tecniche di dub mixing sul palco insieme all’utilizzo di strumenti acustici e dei migliori cantanti della scena dub internazionale.



Neil Perch ha fondato Zion Train nel 1988. La formazione dal vivo è sempre stato molto flessibile, variando da Perch più’ un cantante per i sound system a una lineup più largao per i grandi eventi. Zion Train offre dal vivo sempre una varietà di rinomati cantanti ma il cantante principale della band e’ Dubdadda. Tra gli oltre 2000 spettacoli Zion Train hanno suonato a Woodstock (Polonia), Madasound (Martinica), Fusion Festival (Germania), Sierra Nevada World Music Festival (USA), Rototom Sunsplash (Italia/Spagna), Outlook (Croazia), Boomtown (UK), Glastonbury Festival (UK), Seasplash Festival (Croazia), Bababoom Festival (Italia), Wickerman Festival (UK), Reggae Geel (Belgio), Universo Parallelo (Brasile), Reggae Sun Ska (Francia), Ostrada Reggae Festival (Polonia), marmellata di Asigiri (Giappone), Festival di Woodstock (Polonia) , Sziget (Ungheria),Exit(Serbia), Bielawa (Polonia), Solipse (Zambia), Universo Paralleo (Brasile) e Rainbow Serpent (Australia).



Zion Train sono stati uno dei gruppi più prolifici del pianeta grazie a una enorme quantità’ di uscite e innumerevoli produzioni, remix e collaborazioni, hanno prodotto siti Internet, driviste, CD-ROM e costruiti sound systems. Le prime uscite del gruppo sono state sulla propria etichetta “Universal Egg” fino al 1995 quando hanno firmato per China Records. Hanno prodotto il primo video promozionale con musica roots dub per il singolo ‘Get Ready’ che ha provocato un grande interesse per il loro album ‘Homegrown Fantasy’. Di nuovo dal 1999 con la propria etichetta “Universal Egg” hanno continuato a produrre dub di qualità, electronica e “world dance music”. L’ ampio assortimento delle produzioni di Zion Train degli ultimi 25 anni suona ancora fresco per le orecchie più esigenti di oggi.



In apertura: Mekis outta Road To Zion; Kalamina Sound System; Onderootz family; Elefant HiFi. SECOND STAGE (SALETTA) Linea di Confine La Black Music label bresciana organizza per il secondo palco di MagaDub una serie di Showcase e DJSET di artisti locali e non emergenti con dischi appena usciti. Anteprime musicali e DJSET fino a chiusura.



Urban Flow Reloaded Party + Contest di pezzi. Contest underground con in palio la produzione di un singolo nella quale si alterneranno a microfono i migliori MC del panorama cittadino e non solo. Giovani promesse e vecchie guardie uniti per la cultura Hip Hop.



A seguire

LINEA DI CONFINE DJSET

Loopin (Black Music)

Matteo Balbo (Hip Hop / Reggae)



MagaDub è una rassegna di eventi musicali organizzata presso il centro sociale Magazzino 47 in collaborazione con l’associazione culturale musicale Cockroach Int. Production (www.cockroachintproduction.com).

Durante tutti gli eventi verranno promosse le sonorità Dub europee dalle diverse sfaccettature, dalla più moderna French Dub alla scena UK.

Quattro eventi con i migliori nomi della scena europea in produzione, il tutto amplificato da uno dei più performanti e potenti sound system della zona Ramabass Sound system (VR).



Supporto tecnico

Officine Musicali Brescia



Durante la serata bar autogestiti, pane e salamina, enoteca, Libreria Quarantasette e tanto altro!