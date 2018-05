Brescia: Mind & Nature per una scaladub speciale al Sottoscala

Quarta puntata del secondo capitolo ScalaDub, rassegna musicale domenicale dedicata alla musica su vinile. No MP3, No CD, No effetti digitali o Spotify.Si torna ad alzare il braccetto del giradischi e ad appoggiare con delicatezza la puntina sul supporto analogico.



La rassegna è stata ideata da Cockroach International Production, associazione musicale ed etichetta discografica indipendente, autogestita bresciana con la collaborazione di Sottoscala, noto locale e ritrovo della movida del Carmine.



Il progetto Mind&Nature nasce nel 2012 da tre amici con in comune la passione per la diffusione della cultura reggae roots dub come mezzo di comunicazione.

Mind&Nature ha iniziato a far girare i primi dischi in contesti di dj set in piccoli Bar della bergamasca, fino ad arrivare a condividere serate con i maggiori esponenti della sound system culture lombarda.

Ha suonato presso Amigdala Theatre di Trezzo, Ink Club e lo Spazio Polaresco di Bergamo. In centri sociali come il Pacì Paciana e il Leoncavallo, aprendo le serate a sound come Moa Anbessa, Dread Lion Hi-Fi, Earth Resistance Dub Sound e Wassie One. Da quest'anno il progetto si amplia con la costruzione di un sound system . Mente e natura, unità necessaria per comunicare un messaggio di pace.