Brescia: Mille Chitarre in Piazza

Domenica 15 aprile è in arrivo la sesta edizione di “Mille chitarre in piazza”. Un evento e un sogno divenuti realtà nel 2013, da un'idea semplice ma grandiosa: riunire in piazza a Brescia 1000 chitarristi, per poi suonare e cantare tutti insieme. Le "Good Vibrations" che mille chitarristi "gomito a gomito" possono sprigionare si possono immaginare, ce le si può far raccontare, ma sicuramente viverle di persona partecipando è il modo migliore per gustarle in tutte le sfumature.

Si tratta di evento aperto e gratuito ai chitarristi di ogni le età e di qualsiasi livello. Nelle edizioni passate ha visto fianco a fianco nonni e nipoti, "chitarristi in fasce" e maestri di conservatorio, metallari e classicisti: tutti uniti da un unico grande imperituro amore per la musica e per lo strumento più bello del mondo: la chitarra.

Mille chitarre in piazza è la festa della chitarra, ma anche la festa della canzone di cui questo strumento è il più nobile ambasciatore. Per questo motivo non solo i chitarristi sono invitati, ma anche tutti gli amanti della musica possono e devono partecipare anche solo cantando accompagnati dalle note e dal ritmo delle mille chitarre.