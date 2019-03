Brescia: Maggie e Bianca al Gran Teatro Morato

A grande richiesta Maggie e Bianca tornano sui palchi dei principali teatri italiani, con un nuovo tour super extra GO.ZY. per accontentare le migliaia di fan! Uno spettacolo tutto nuovo in cui le due giovani star della serie tv targata Rainbow tornano in scena insieme sulle note di alcuni dei loro più grandi successi.

ACQUISTA I BIGLIETTI ONLINE

“Maggie & Bianca Fashion Friends” è una serie in onda su Rai Gulp ideata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow in co-produzione con Rai Fiction, che ruota intorno ai temi della moda, della musica e dell’amicizia. Le protagoniste Maggie e Bianca sono due ragazze dai caratteri diametralmente opposti ma unite dalla stessa passione per la musica, che frequentano la Milano Fashion Academy, una delle più prestigiose scuole internazionali di moda. Tra amicizie, competizioni, amori e sogni, nelle aule della Fashion Academy le due ragazze insieme ai loro amici formano la band dei Moodboards: canzoni amate dal pubblico della serie, look originali e la grinta dei personaggi adorati dai fan, la band porta sul palco tutta l’energia di una serie tv di grande successo.