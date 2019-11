Brescia: concerto gospel a favore di Ricerchiamo onlus

Voglia di atmosfera natalizia? Unisciti a RicerChiAmo per vivere l'emozione e l'energia della musica gospel con gli Hope Singers. Sabato 30 novembre alle 20:30 nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Brescia



Prenota il tuo posto su: https://buonacausa.org/cause/concerto-gospel-ricerchiamo

oppure: telefonicamente al n. 351-5271754;

via email a eventi@ricerchiamobrescia.it



L'intero ricavato della serata sarà destinato a un protocollo di studio sul tumore dello stomaco, focalizzato sull'utilizzo di una nuova tecnica di imaging intraoperatoria con fluorescenza, in collaborazione con la ASST Spedali Civili di Brescia e l'Università degli studi di Brescia.