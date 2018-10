Brescia: concerto Giovanni Allevi

Giovanni Allevi, il compositore italiano più amato nel mondo è pronto a calcare prestigiosi palchi della penisola, per festeggiare l'incanto del Natale con l'Orchestra Sinfonica Italiana. Il concerto, oltre alla presenza di talentuosi ospiti, ed al regalo di inaspettate e sorprendenti prime esecuzioni, prevede anche una originale rilettura, per pianoforte e orchestra, delle più amate melodie natalizie di sempre. Un Equilibrium Christmas Tour inedito, che saprà scaldare il cuore di grandi e piccini.

Enfant terrible della Musica Classica Contemporanea, per le nuove generazioni è un autentico guru del rinnovamento della musica colta. Due diplomi con il massimo dei voti in Pianoforte al Conservatorio di Perugia e in Composizione al Conservatorio di Milano. Una Laurea con Lode in Filosofia.

Jeans, T-shirt, scarpe da ginnastica. Questo l'essential con cui il M° Giovanni Allevi va incontro al suo pubblico nei teatri più prestigiosi del mondo.

Superato il milione di dischi venduti delle sue composizioni originali, l'ultima opera musicale è "Equilibrium", un progetto con orchestra sinfonica che è stato eseguito in anteprima mondiale negli Usa, e che ora è in tournée in Italia dopo aver già toccato Cina e Giappone.