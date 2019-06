Brescia, Festa della Musica: Palco hip hop a San Polino

Il 22 Giugno in occasione della Festa della Musica, lo Spazio Pampuri di Via Monsignor Carlo Manziana Quartiere San Polino ( Brescia ) ospiterà per il secondo anno consecutivo il Palco Hip Hop - Urban Rap. Il palco sarà animato da numerosi artisti provenienti da diverse località italiane . Ad aprire lo spettacolo saranno i ragazzi di Ludo.Net che hanno seguito il workshop del progetto N.E.T ( Nucleo territoriale Educativo ) a cura della Coop. Elefanti Volanti . Ad avvicendarsi al microfono successivamente gli FDR ( Fatti del Rap ) Brescia , Colosso ( Como ) , Young Gold ( Bergamo ), Jeb ( Vercelli ) , Young Jona ( Brescia ), B Hood ( Brescia ) Killo - O -G ( Brescia ) - Yimi Check ( Bologna ), West Coast Killa ( Brescia ) Crazy Label ( Brescia ) e il collettivo Rap Pirata Lombardia con Willy Valanga, Alz, Tenpo, Plaste, Stoma Emsi, Defe, Wensi, Bogo Jr, Quidam. Una giornata interamente dedicata al puro spirito di aggregazione e voglia di fare musica raccontandosi. Vi aspettiamo