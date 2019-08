Brescia: Elly canta Etta James

A distanza di sette anni dall'inizio del suo percorso discografico e musicale, incominciato a soli 14 anni e che la porta alla realizzazione di due Album Studio e 6 singoli distribuiti in tutti i Digital Stores, Elly, all'anagrafe Chiara Bertelli classe 1998, oggi, a soli 21 anni, ritorna sulla scena musicale con un progetto completamente dedicato all'artista Etta James.

Non è un caso Etta James, grande amore e musa ispiratrice di Elly, che fin da bambina si cimentava a cantare e anima che l'ha accompagnata nel suo percorso musicale, il 14 settembre 2019 sarà protagonista sul palco dell'Auditorium San Barnaba di Brescia per ridare voce ad una fra le più grandi interpreti del Soul, Jazz e R&B del '900.

Studentessa del secondo anno di musica Jazz al Conservatorio Luca Marenzio di Brescia, con questo progetto Elly inizia un nuovo viaggio musicale, impegnativo e ambizioso, ma nelle sue “corde”, concretizzando un sogno che aveva nel cassetto da molto tempo e che finalmente vede realizzarsi con questo concerto grazie anche al supporto dei musicisti: Mauro Ivan Terlisio (Pianoforte), Giorgio Regali (Chitarra elettrica), Angelo Peli (Flauto traverso e Sax Contralto), Marco Mottola (Contrabbasso) e Sergio Mazzei (Batteria).

Nessuna inversione di rotta per quando riguarda il suo lavoro di inediti e alla realizzazione di un nuovo album, al quale sta già lavorando con Massimiliano Alessi e Umberto Iervolino, semplicemente, nell'attesa di proporre nuove canzoni che appartengono alla sua ricerca, non si affievolisce in lei la necessità, inarrestabile, di esprimersi attraverso la musica e nel caso specifico omaggiando il suo idolo, Etta James.

Non per ultimo, e non da meno, il progetto “Elly Canta Etta James” sostiene, con la donazione dei proventi, ViaEtica Onlus, di cui presidente è il Dr. Marco Capretti cardiologo in Brescia. L'associazione è impegnata in attività sanitarie ed educative aiutando dispensari ed orfanotrofi in Togo, Kenya e Madagascar. La copertina del progetto è stata realizzata dall'artista Dany Orizio.

Gallery