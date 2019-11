Brescia: Capodanno in Piazza Loggia

"Ultima fermata, Capodanno": questo il titolo dell'evento in programma in piazza Loggia a Brescia per salutare l'arrivo del 2020. Un simbolico capolinea e immediatamente di seguito una ripartenza. Momenti speciali da vivere insieme, in una grande festa di buon auspicio per l’anno che verrà.

Dalle 21 musica e intrattenimento con RadioBresciaSette. Alle 22.30 via al concetto di Omar Pedrini, lo "Zio Rock" di tutti i bresciani, che torna in città con un concerto del suo ultimo tour. Un’occasione imperdibile ed emozionante per cantare insieme le sue hit più conosciute, da quelle recenti a quelle del mitico disco (d’oro) "2020 Speedball" dei Timoria.