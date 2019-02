Brescia: "Siamo solo noise" di Benji & Fede

Benji & Fede tornano dal vivo con il Siamo Solo Noise Club Tour 2019. Dopo il successo delle due date evento nei palazzetti più importanti d’Italia, BENJI & FEDE annunciano il loro nuovo “SIAMO SOLO NOISE – CLUB TOUR”, la tournée che nel 2019 li vedrà tornare protagonisti sui palchi dei club e teatri delle principali città italiane. Il duo musicale più popolare d’Italia il 7 febbraio arriva al Gran Teatro Morato di Brescia. Spettacolo al via alle 21.30.



Il 2 novembre Benji&Fede hanno pubblicato “Siamo solo Noise Limited Edition”, la nuova edizione dell’album “Siamo solo Noise” arricchito da 4 inediti (incluso il singolo Universale) e da una nuova versione di Niente di speciale, che ha scalato la classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia, debuttando al primo posto.

Quattro album e quattro numeri 1 in classifica in 3 anni per il duo fenomeno nella musica pop degli ultimi anni, che ha ottenuto il podio nella charts di vendita con “20:05” nel 2015, con “0+” nel 2016, “Siamo Solo Noise” nel 2018 e ora è pronto a presentare i nuovi brani nei più importanti club di tutta Italia. Benji & Fede sono anche i conduttori di X Factor Daily, in onda tutti i giorni su Sky Uno alle 19.40, per raccontare la preparazione dei concorrenti alle serate dei Live.