Brescia: il veterano Balbo ai dischi per Scaladub al Sottoscala

"n un mondo fatto di avatar, depressione digitalizzata in messaggi su Whatsapp o Telegram, si comincia anche da qui. Tornando ad alzare il braccetto del giradischi, sentendo l’emozione di uno sguardo e di un suono proveniente da un vinile. Massimo Mekis, presidente e co-fondatore di Cockroach International Production ha le idee chiare per questa seconda edizione della rassegna domenicale nel cuore del quartiere Carmine di Brescia.



“Grazie all' aiuto di tutti i ragazzi del Cockroach siamo riusciti a mettere in piedi una nuova rassegna ricca di novità.”



Riconfermati gli apprezzatissimi Toughest Soundsystem da Pavia, Baro MC da Bergamo e la cricca veronese composta da Ramabass Soundsystem e Elefant Hifi. Ma anche novità. Per la città di Brescia: Onderootz Family, Street Roots, Balbo e Butchers Vinyl Selection sono fra le novità per questo secondo episodio della rassegna. Le regole però non cambiano: sono proibiti i supporti digitali di qualsiasi genere.



No MP3, CD o digital station. Solo vinili. Volume d’ascolto e si decolla dalle ore 18 fino alle ore 22.



Per un piacevole viaggio musicale fra un drink e un pop-corn. ScalaDub è una nuova concezione di rassegna musicale, basata sul autogestione e sul autofinanziamento. Che permette così ad artisti locali e non di poter partecipare in quella prestigiosa cornice del quartiere Carmine che altrimenti sarebbe per loro inaccessibile.



—

Biografia Balbo

Dal 2003 diffonde Black Music, dall’Hip Hop al Reggae, dalle frequenze di Radio Onda d’Urto con le trasmissioni “Terapia Doppia H”, “Rasta Flow”, “Revolution Reggae” e “Hip hop Revolution”.

Nel 2012 fonda, con Marco Maria dei Pipeline Sound, la “Brescia Love Reggae”, nata per unire tutte le realtà reggae bresciane in un’unica famiglia. Dj presente nei principali eventi estivi, nei club e nei festival bresciani, animatore delle dancehall nelle serate reggae della Festa di Radio Onda d’Urto, da oltre vent’anni ostinato promotore di positive vibes in città e dintorni.