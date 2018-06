Brescia: tanta musica e buon cibo con HappyAism

Torna come ogni estate l'evento solidale che unisce la provincia di Brescia e Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) in una tre giorni di festa, sagra e tanta musica.

Dal 6 all'8 luglio 2018 presso i giardini dell'Associazione in Via della Strada Antica Mantovana, 110/112 a Brescia - che da oltre 36 anni si occupa a 360° dei bisogni delle persone affette da Sclerosi Multipla; 3 giorni in compagnia di HappyAISM con buona musica e buon cibo.Sul palco di HappyAism da sempre palcoscenico delle band emergenti del panorama Pop e Rock bresciano, potremo sentire:



• Venerdì 6 luglio on stage ci saranno i Musikanto

• Sabato 7 luglio una serata speciale grazie alla musica della X-BAND e all'animazione di Radio Vera - Radio Bruno Brescia con HAPPY NIGHT

• Mentre per finire, domenica 8 luglio per una serata all'insegna di Musica e Animazione.



Ogni sera per festeggiare il 50° anniversario dell'Associazione, ripercorreremo la nostra storia e tracceremo il nostro presente fatto di Persone, Ricerca e Diritti.



Tutte le sere stand gastronomici, bar e cucine aperte dalle 18:30, inoltre giochi per grandi e piccini.



L'intero ricavato della festa andrà a sostenere le attività sociali erogate presso il centro Aism di Brescia alle oltre 2.500 persone affette da Sclerosi Multipla della nostra provincia.