De Gregori e LP, Conte e Vecchioni: Brescia si prepara a una pioggia di stelle

Sarà una grande stagione musicale, senza dubbio: visti i nomi già confermati e quelli che circolano (a cui potrebbe affiancarsi anche qualche altro big straniero). Della serie, chi ben comincia: è stata presentata martedì la nuova stagione dei concerti organizzata da Cipiesse, in collaborazione con il Comune.

Grandi nomi in arrivo nel 2019 per “Brescia Summer Music”, in occasione dei primi 40 anni della società oggi guidata da Santo Bertocchi: in ordine cronologico sono già stati confermati Paolo Conte, Francesco De Gregori, Nick Mason (che fu batterista dei Pink Floyd), Loredana Bertè, Roberto Vecchioni e l'americana LP, al secolo Laura Pergolizzi.

E non è finita: a completare il già ricco cartellone si attendono le conferme dei Maneskin, i vincitori morali (e commerciali) di X-Factor 2017, e del trapper Ghali, pseudonimo di Ghali Amdouni (e che tanto piace ai giovanissimi).

Il programma dei concerti

Sarà una grande stagione, dicevamo. Al via sabato 29 giugno con Paolo Conte e il suo tour “Fifty Years of Azzurro”, poi il 13 luglio Francesco De Gregori, il weekend di fuoco dal 18 al 20 con il tris musicale di Nick Mason, Loredana Bertè e Roberto Vecchioni, infine martedì 23 luglio l'attesissimo live di LP.

E questi sono solo i confermati: mancano ancora parecchi mesi, e le sorprese sono in arrivo. Già annunciate le location: oltre allo storico palco di Piazza Loggia alcuni concerti andranno in scena a Campo Marte. Momento nostalgia: 40 anni di Cipiesse, 40 anni dal concerto record (a Brescia ancora imbattuto) di Dalla e De Gregori allo stadio Rigamonti, con 20mila spettatori.