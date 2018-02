Tra musica, poesia e letteratura: Bob Dylan, Patti Smith e Nick cave

il Circolo Colori Sapori di Brescia, dopo aver indagato gli anni passati i possibili intrecci tra musica e filosofia nella grande tradizione della musica d'autore italiana, propone anche quest'anno con il prezioso patrocinio del comune di brescia tra febbraio e marzo una serie d'incontri che intrecciano il rapporto tra poesia, musica e letteratura a cavallo tra gli anni 60, 70 , 80 attraverso tre autori leggendari della tradizione angloamericana contemporanea e precisamente Bob Dylan, Patty Smith e Nick Cave.



Cambia il format degli anni passati infatti il tutto sarà presentato nell'insolita forma della trasmissione radiofonica in diretta con racconti proiezioni di video rari e letture appassionate. curatore e conduttore degli incontri come sempre sarà: Rusty Cage (Voce, Testi, Video) - DJ radiofonico a Radio Onda d’Urto (ogni mercoledì alle 23). Il corso si svolgerà il martedì dalle 20.30 alle 22.30 presso la sala multifunzionale coop La Rete - Via Luzzago, 1/c a Brescia (con tessera ARCI 2018).

Per la partecipazione al ciclo di 3 incontri viene chiesto un contributo di euro 15,00. Per ulteriori info e iscrizione contattare, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, le referenti delcorso: Milena Chiarabini 3661366679; mail : milena.chiarabini@gmail.com; Laura Torsello: 3337481888; mail: torsellina@gmail.com.

Programma:Bob Dylan L’arte della fuga martedi 27 febbraio 2018

Patti Smith People have the power martedi 6 marzo 2018

Nick Cave Le ballate assassine martedi 13 marzo 2018