Brescia: notte bianca in Carmine

Carminiamo è ufficialmente un'associazione che cerca attraverso il dialogo e la collaborazione di rendere il quartiere piu interessante e vivibile.

Nel cuore del centro storico bresciano si festeggia la notte bianca. Il programma della serata vedra' i seguenti locali coinvolti in varie iniziative dislocate nelle piazzette circostanti a cielo aperto. La festa si divide in vari palchi con l'accompagnamento musicale di deejay e musicisti.



8 palchi a cielo aperto sotto le stelle del Carmine!!



Palco 1 Bar la Torre

con dj set by Nicolino

(deep house,soulful house)



Palco 2 Bar Università

live by Acousteack house

Cover band In acustico



Palco 3

Il Crivello Bar Battaglie Sottoscala live by Gigi e Dani

Latinoamericano, '70'80'90, karaoke



Palco 4 Osteria Croce Bianca

con Dj set by DJ Dimitri from Lazy Dogs

(soul, funk, hip hop)



Palco 5 Carmen Town Casa del Popolo

Dj set By Sapone & Ramarro

(70'punk,surf,beat and rock-n-roll)



Palco 6 Bar D'altri ENOTEMA DEL CARMEN

con dj set DJ M-B-J

(Funk, Soul, R&B, Jazz)



Palco 7 Elda Pirleria FOYER Galleria dell'Ombra

con dj set By

DJ freaky boy(coagula)

DJ Skruff (blame society)

DJ Kay V(B.K.S crew)

(Electro funky, drum&techno)



Palco 8 Box. Officine dello Spirito I Dù dela Contrada

con dj set By Stex

(classic rock, funk, rap, indie, brit, trash pop)