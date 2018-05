Brescia: presentazione del libro Focusing alla libreria il Velo di Maya

Presentazione del volume il Focusing e la saggezza del corpo e incontro con l'Autrice Germana Ponte. Il Focusing nasce più di cinquant’anni fa in America nel mondo della psicologia umanistica a opera del dottor Eugene Gendlin, consiste in passi specifici per entrare in contatto con la sensazione corporea di come si sta vivendo una particolare situazione.

A un livello più avanzato il Focusing permette di dialogare con i vari aspetti della nostra personalità e di conoscere le loro ragioni profonde: in questo modo energie prima bloccate tornano a fluire e l’armonia interiore viene ripristinata. Durante i processi di Focusing, le persone raggiungono con naturalezza e facilità livelli molto profondi, “Stati dell’Essere” in cui si percepiscono in un campo largo, di amore e accoglienza incondizionate, entrando così in contatto con la loro Essenza, che è la fonte di tutto ciò che esiste nonché il vero guaritore.