Botticino: Open Opera, il talent show della lirica

La classicità della musica lirica si unisce alla modernità del talent show: un singolare appuntamento per appassionati e non di musica lirica. Originale appuntamento con l'opera lirica previsto nel cartellone della stagione teatrale del Teatro Centro Lucia di Botticino (BS): il 15 marzo alle ore 18.00 andrà in scena Open Opera, un singolare format che unisce la musica lirica al talent show.

Ideato dal Direttore d'Orchestra Mario Menicagli, organizzato dal Teatro di Collesalvetti -Città della Lirica- (LI), giunto quest'anno alla sesta edizione, lo spettacolo è ispirato al talent show televisivo e prevede l'esibizione di cantanti lirici scelti attraverso una selezione di video che raccoglie oltre centocinquanta iscrizioni annuali.

I cantanti selezionati si esibiranno all'interno di una serata concerto, accompagnati al pianoforte da Andrès Juncos, proponendo due arie del repertorio operistico. Oltre al pubblico sarà presente una "Tribuna d'Onore" composta da operatori del settore che, al termine delle esibizioni, esprimerà il proprio giudizio sottolineando aspetti positivi e negativi della prestazione.

La manifestazione non è competitiva e negli anni non sono mancate occasioni di opportunità professionali per i partecipanti segnalati duranti le loro esibizioni, insomma un originale modo per aprire il mondo della lirica a tutti e per far scoprire nuovi talenti.

Per dettagli e aggiornamenti: www.centrolucia.it

Info e prenotazioni: info@centrolucia.it oppure 349 3206652

Costo biglietti: € 15,00 intero - € 10,00 ridotti