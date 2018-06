Borgo San Giacomo: Riccardo Maffoni & band in concerto al castello di Padernello

Venerdì 29 giugno alle 21, il rocker bresciano Riccardo Maffoni sarà in concerto al Castello di Padernello (Brescia). Il cantautore sta presentando dal vivo il suo ultimo album “Faccia”, un quadro musicale che raccoglie le immagini sonore di uno stesso disegno, ritraendo così le emozioni facenti parte del percorso di vita dell’artista.

Il disco, prodotto e arrangiato da Riccardo stesso insieme a Michele Coratella, è una sorta di grande quadro con tante immagini facenti parte dello stesso grande disegno. Le immagini sono le canzoni, il quadro è l'album. E un quadro grande va guardato da lontano, dedicandogli il giusto tempo per mettere a fuoco tutta l'opera. Lo stesso vale per un disco che va ascoltato e messo a fuoco: ogni canzone è un mondo a sé, ovviamente, ma ognuna di esse è legata da questa urgenza di comunicare ogni stato d'animo. Un lavoro di ricerca nel quale l'artista racconta sè stesso e il suo modo di intendere la musica.



Riccardo Maffoni ha supportato artisti come PFM, Nomadi, Francesco Renga, ha aperto i concerti di Van Morrison ed è anche supporter per Alanis Morissette, Elliott Murphy e Garland Jeffreys. Nel 2000 ha ricevuto il “Premio Piero Ciampi, Città di Livorno, Omaggio a Stefano Ronzani” e ha trionfato al Festival di Castrocaro (2002) nonché partecipato al Festival di Sanremo 2006 nella sezione giovani. Nel giugno 2010 ha intrapreso un mini tour negli Stati Uniti e tra il 2013 e il 2015, prima di iniziare a lavorare al nuovo album, si è esibito in due speciali concerti nelle carceri di Mombello e Verziano della città di Brescia.