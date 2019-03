Gardone Riviera: Billy Corgan in concerto al Vittoriale

Nonostante l’attività con The Smashing Pumpkins, Billy Corgan ha intrapreso anche un tour solista, che lo porterà sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale venerdì 28 giugno, per un concerto che vedrà l’artista ripercorrere i suoi più grandi successi.

LA CARRIERA. Vincitore di due Grammy Awards (oltre ad aver ricevuto numerose nomination nel corso degli anni), acclamato cantautore, frontman degli Smashing Pumpkins, Billy Corgan ha pubblicato nel 2017, dietro lo pseudonimo di William Patrick Corgan, l’album ‘Ogilala’, il suo secondo disco solista (BMG/Believe). Prodotto da Rick Rubin e registrato ai Shangri La Studios a Malibu, “Ogilala” segue ‘The Future Embrace’, il primo album solista pubblicato ben quattordici anni fa.

Lo scorso novembre Billy Corgan ha invece pubblicato, insieme a The Smashing Pumpkins, ‘Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / Lp: No Past, No Future. No Sun’, il primo album della band da diciotto anni a questa parte, con tutti i membri fondatori.

Nati a Chicago nel 1988, The Smashing Pumpkins debuttano sulle scene musicali nel 1991 con il disco ‘Gish’. Due anni dopo, nel 1993, arriva il successo planetario con l’album quattro volte multi-platino ‘Siamese Dream’ e, nel 1995, con il disco dieci volte multi-platino ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’. Con ben nove album in studio ed oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo, la band rimane una delle più influenti della storia della musica con importanti riconoscimenti ricevuti durante la loro carriera, tra cui Grammy, MTV VMA ed American Music Award.