Gardone Riviera: Beth Hart in concerto al Vittoriale

Cantautrice americana con 12 dischi all’attivo, Beth Hart è una tra le più grandi voci della scena rock e blues mondiale.

Muove i suoi primi passi nei club californiani e nel 1993 debutta nel programma televisivo ‘Star Search’, dove guadagna la vittoria interpretando ‘Halfway to Heaven’ e ‘Pieces of My Heart’. Nello stesso anno pubblica ‘Beth Hart and the Ocean of Souls’, dell’omonimo gruppo, che contiene una cover rivisitata in chiave pop-rock di ‘Lucy In The Sky With Diamonds” dei Beatles.

Raggiunge il grande successo nel 1999 con “LA Song (Out Of This Town)”, brano inserito nell’ultima stagione della serie “Beverly Hills 90210” e che entra direttamente nella top 5 della Adult Contemporary statunitense e nella top 10 della Adult Top 40 di Billboard.

A partire da questo momento la carriera di Beth Hart subisce un’impennata e il successo la porta a collaborare con personaggi come Slash, con il quale canta ‘Mother Maria’ inclusa nell’album solista del chitarrista dei Guns N’ Roses. Un’altra collaborazione fondamentale per la carriera della Hart è quella con Bonamassa: insieme al celebre chitarrista blues incide infatti l’album ‘Seesaw’ che le permette di ricevere una nomination ai Grammy Awards 2013 nella categoria ‘Best Blues Album’. L’anno successivo riceve un premio ai Blues Music Awards nella categoria ‘Instrumentalist – Vocals’.

Beth Hart arriva in concerto domenica 2 agosto nella magnifica cornice del palco vista lago dell’Anfiteatro del Vittoriale, per la decima edizione di Tener-a-mente, con ‘War In Mind’, il nuovo album pubblicato a settembre e prodotto da Rob Cavallo (già produttore di Alanis Morisette, Linkin Park, Paramore, Green Day tra gli altri).