RedMoon-Goa-Trance-Psy @ Base di Palazzolo

Prendi un ex orfanotrofio in un borgo medievale e una vista mozzafiato, su un ridente paesino di pianura. Aggiungici un fiume che scorre tranquillo, segnando confini in quelli che un tempo furono luoghi di battaglia. È la descrizione della location di Base, circolo Arci in provincia di Brescia che ha appena festeggiato il suo secondo anno di attività.



٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥● RED MOON ●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠[Goa Psy Trance]

Red Moon-Goa Psy Trance Night per la prima volta in the Bunker la

serata dai ritmi serrati che sta coinvolgendo sempre più gente in città e provincia.

Red Moon è il portale nel bresciano che vi condurrà verso dimensioni tutte da scoprire, come un tuffo di testa nella tana del Bianconiglio.



DJS:

☢☢☢ MEHDIY (RED MOON)

☣ ☣ ☣ UNKNOWN OBJECT (RED MOON)

⊕⊕⊕ FEX (PROGETTO PANDEMIA)

☺☺☺ COSMO (NOIZE SLAVERY)

Ingresso Gratuito ai soli tesserati Arci

Obbligatoria Tessera Arci (8€ inclusa consumazione omaggio):

- online: http://goo.gl/forms/peul5vaSG0

>> tipo che se prendi un Gin Tonic la tessera la paghi 3 euro <<



Via Cesare Costa 5, Palazzolo s/O (BS)

Uscita Autostrada A4 più comode:

- Grumello del Monte

- Ponte Oglio