Barra 1 in arrivo con il nuovo singolo "scelte"

Appena diciotenne, prodotto dall'etichetta bresciana indipendente Cockroach International Production. Torna Barra 1, giovane MC bresciano già premiato in diversi contest cittadini e nazionali, con il nuovo singolo "Scelte" prodotto in casa Cockroach International Production. Alla strumentale e alle musiche, Mekis noto produttore e DJ bresciano ora trapiantato in Liguria. Un singolo che verrà distribuito in 36 store digitali come Spotify, Apple Music e scaricabile digitalmente dallo shop online dell'etichetta indipendente. Una traccia che parla di incontri e scontri, di confronti, di scelte a volte subite a volte eviscerate in situazioni al limite. Un limite che Barra 1 oltrepassa entrando nel mondo del Hip Hop classico ma contaminato dalle sonorità inglesi del Trip Hop, da dove Mekis arriva assieme ovviamente alla musica Dub.