Renga, Pezzali e Vanoni: i big della musica in piazza per "La notte dei gemelli"

Giovedì 21 giugno, in Piazza della Libertà a Bagnolo Mella è in programma la Notte dei Gemelli, concerto in memoria del batterista Giuseppe Cazzago e del fratello chitarrista Giampietro, morti prematuramente dopo aver lavorato con i big della musica sia nazionale sia internazionale. Sul palco anche tre volti noti della canzone italiana: Renga, Pezzali e Vanoni. Al cinema teatro Pio XI, tutti i giorni dalle 15 alle 17 è possibile acquistare il biglietto d'ingresso a 5 euro (per coprire le spese dello show, tutti i cantanti si esibiranno gratuitamente).