Gardone Riviera: Anna Calvi in concerto al Vittoriale

Cantautrice e chitarrista inglese, Anna Calvi debutta nel 2011 con l’omonimo disco di studio via Domino Records che la rende celebre in ogni dove coronandola “la nuova musa made in UK”. Un grande successo di pubblico e critica ottenuto grazie alla vincente combinazione di bravura, classe e passione che Anna Calvi riesce a esprimere con la sua musica e attraverso le esibizioni dal vivo.



I singoli “Blackout”, “Desire”, “Jezebel”, “Suzanne and I” sono stati accolti con ottime critiche e hanno riscosso fin da subito successo e curiosità. Come disco di debutto, “Anna Calvi” è un capolavoro, una magistrale scomposizione di desiderio e amore. Si sviluppa sulla straordinaria chitarra di Anna e sulla sua potente e ammaliante voce. E’ un album indimenticabile e appassionante.

Il suo secondo disco, “One Breath”, pubblicato a ottobre 2013, ha ricevuto 4 stelle dalla rivista MOJO. Ottimamente recensito da Q, Uncut e The Guardian, è un lavoro più personale rispetto al pluripremiato disco d’esordio. Gli elementi caratteristici del debutto di Anna Calvi rimangono, ma “One Breath” è più istintivo e insistente, rivelando un’ampia gamma di tessiture ed emozioni. In questo progetto Anna Calvi si presenta più matura, più consapevole, padrona dei propri mezzi espressivi. Il singolo “Piece by Piece” ne è un perfetto esempio.

A luglio 2014 Anna Calvi pubblica il suo primo EP, “Strange Weather”, una raccolta di cinque cover, di cui due con la partecipazione di David Byrne, suo grande fan.

E’ in arrivo nel 2018 il terzo e atteso disco di studio via Domino Records.

Influenzata dalle vocalità di artisti diversi come Nina Simone, Maria Callas e Scott Walker, dalle chitarre di Django Rheinhard e Robert Johnson, dal classico romanticismo di Ravel e Debussy, Anna Calvi, anche se ispirata da musicisti di un lontano passato, ha un suono attuale e originale, in grado di emergere con forte tratto distintivo. Complici lo sguardo ipnotico e una bellezza sensuale, Anna Calvi ha conquistato le copertine e intere pagine delle migliori riviste francesi, tedesche e Italiane.

Benvenuti nel sontuoso mondo di Anna Calvi, un luogo dove bellezza e oscurità complottano e si scontrano tra loro, dove indomite emozioni conquistano e consumano.