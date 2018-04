Barbuti e pin-up, al Devil Kiss una bella serata di solidarietà

Barbuti e non solo in reunion venerdì 27 aprile a Brescia: musica, divertimento e solidarietà al Devil Kiss di Via Ziziola per il solo e unico Beard Party del weekend cittadino. La serata parte alle 20: per gli assetati 3x2 su tutte le birre medie alla spina, per curiosi e appassionati invece alternative girls, curvy e pin-up, la dimostrazione di tagli e pettinatura barba a cura di un barbiere bresciano, performance musicali con il duo Daddycool feat. Steven Pepy & Giorgio Conti.

La serata è organizzata dall'associazione BeardedBrixia, per intenderci i barbuti di Brescia: “Sarà una festa alternativa – spiega Diego Bazoli – con cui vogliamo portare anche sul nostro territorio quelle che sono ancora delle passioni di nicchia, ma che ormai fanno parte del palcoscenico culturale anche italiano”.

Dicevamo delle curvy, delle pin-up e delle alternative girls, ci saranno (a sorpresa) anche promotori e sostenitori del Bergamo Sex. Ma dicevamo soprattutto della solidarietà: per tutta la serata saranno venduti delle “pezze” da applicare su jeans e vestiti, il cui ricavato sarà tutto devoluto in beneficenza, all'associazione Maruzza (cure palliative pediatriche).

“Creiamo eventi per raccogliere tutta la comunità barbuta italiana, per essere un riferimento – conclude Diego – e la passione è la nostra arma principale”.