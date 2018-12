La multisala festeggia i suoi primi 20 anni: in scena 40 film a soli 3 euro

“Perfetti sconosciuti” e “Million Dollar Baby”, la versione in altissima risoluzione di “Interstellar”, “Il Gladiatore” e “Il Grande Gatsby”, ma pure pellicole appena uscite in Italia come “Robin Hood – L'origine della leggenda”: questi, e molti altri, sono i 40 film che sarà possibile visionare quasi gratuitamente (il biglietto d'ingresso costa solo 3 euro) in occasione delle celebrazioni per i primi vent'anni della Multisala Oz di Brescia.

Sarà un compleanno speciale quello di lunedì 10 dicembre, e a un prezzo speciale: in sala verranno proeittati alcuni dei film che hanno fatto la storia della multisala bresciana, aperta ormai dal “lontano” 1998. E non sarà una festa e basta: l'iniziativa corre sul binario della solidarietà, perché tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazion Emanuele Quilleri.

La Onlus bresciana ha dato il via, esattamente un anno fa, al progetto “Cinema Cicci”, la sala cinematografica che è stata allestita all'interno del Civile di Brescia. La lunga maratona filmica prenderà il via dalle 14: oltre ai film in programmazione, come detto, non mancheranno pellicole di successo degli anni passati. E proiezioni speciali: alle 20.35, per esempio, ci sarà la versione karaoke di “Mamma Mia”.

L'elenco completo è disponibile anche sul web, sulla pagina ilregnodelcinema.com, selezionando appunto Multisala Oz. E per gli appassionati, ci sarà anche una prima nazionale: la proiezione (alle 20.30) del film “Green Book” di Peter Farrelly, con Viggo Mortensen, che uscirà nelle sale solo il prossimo gennaio. Per informazioni 030 292285 oppure 030 49372.