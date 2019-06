Lonato: cinema in giardino

Rassegna cinematografica sotto le stelle nei Giardini della Casa del Podestà di Lonato tutti i giovedì di luglio "Storie di cinema e di memorie per i 150 anni della nascita del Senatore Ugo Da Como": questo il titolo della rassegna di cinema all'aperto che la Fondazione Ugo Da Como, in collaborazione con UBIfilm, organizza nella suggestiva cornice dei giardini della Casa del Podestà di Lonato del Garda (Bs). Le proiezioni, a cadenza settimanale, si terranno i 4 giovedì di luglio, con inizio alle 21.30.



Il calendario culturale della Fondazione conferma dunque anche per questa estate un importante evento dedicato al cinema e all'arte, tema che si inserisce perfettamente nel contesto che ospita l'iniziativa.



4 luglio _ Il mestiere delle armi

11 luglio _ Il Gattopardo

18 luglio _ Quel che resta del giorno

25 luglio _ La casa dei libri



Apertura biglietteria ore 21.00

Ingresso 4 euro



Per informazioni e prenotazioni:

tel. 030.9130060 - info@fondazioneugodacomo.it

