Brescia: Cinema e museo in castello

In Castello, prosegue la rassegna “L’Eden d’estate”. Venerdì 10 luglio è in programma l’evento speciale “Cinema e museo in castello”, per scoprire in modo insolito la collezione del Museo delle Armi Luigi Marzoli. Alle 20 la visita intitolata “Jojo Rabbit, pedagogie deviate: i bambini e le armi sotto il regime nazista” condotta dal conservatore del Museo che introdurrà i partecipanti ad un discorso sull’educazione alle armi dei bambini sotto nazismo e fascismo, mostrando le armi utilizzate nel film. Alle 21.30, nella fossa visconte, la proiezione del film “Jojo Rabbit” di Taika Waititi.