Brescia: festival European Outdoor film tour

Dalla sua nascita nel 2001, l’European Outdoor Film Tour raccoglie film e documentari di grande qualità dal mondo dell’outdoor, dedicati alle avventure e ai grandi viaggi. I protagonisti, le attività e i paesi cambiano ogni anno, eppure c'è un elemento che è sempre lo stesso: è tutto vero.

Il più grande festival di film outdoor d’Europa ha preso il via il 9 ottobre, con una première su invito al BMW Welt a Monaco di Baviera. In seguito l’E.O.F.T. 18/19 è partito per un lungo viaggio con più di 400 serate in 18 paesi. Il programma comprende 79 film per una durata di circa 120 minuti. Con l'intervallo, le serate durano tra le 2,5 e 3 ore.



I biglietti, a partire da 16 euro, si possono acquistare in loco oppure online sul sito eoft.eu.