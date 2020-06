Brescia, cinema all'aperto Arena Centro: programma estate 2020

Tempo d'estate, tempo di cinema sotto le stelle. Nell'Arena del Centro presso la scuola elementare Calini, in via Bixio 9 a Brescia, dal 20 giugno prenderanno il via le proiezioni all'aperto dell'estate 2020. Si inizia con "Bohemian Rhapsody", il film di Bryan Singer dedicato alla leggenda del rock Freddie Mercury.