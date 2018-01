"Chiamami col tuo nome": anche il lago di Garda alla notte degli Oscar

C'è anche un (bel) pezzo di lago di Garda tra i candidati agli Oscar: il film “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino, che è stato girato in parte in territorio di Sirmione, è ufficialmente in gara per quattro statuette. Tra queste (e non succedeva da quasi 20 anni, dal 1999 con Roberto Benigni) anche quella per il miglior film.

La cinematografia italiana sempre alla riscossa, anche se non mancano – ovviamente – le contaminazioni, con la partecipazione al film di attori, produttori, sceneggiatori e vari collaboratori provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Brasile.

La pellicola è stata girata anche a Sirmione, nel parco delle Grotte di Catullo, alla spiaggia Giamaica: nel montaggio finale sono solo due minuti e mezzo, ma per chi abita la zona (o la conosce) è impossibile non accorgersi di paesaggi e inquadrature.