Cigar Club, da sempre fedeli alla linea: sold out anche a Villa Mazzucchelli

Un'altra serata da sold out (più di 110 presenze) per il Cigar Club Colli Morenici, il sodalizio di gentiluomini e gentildonne amanti del “fumo lento” e in trasferta questa volta a Villa Mazzucchelli, splendida dimora settecentesca di Ciliverghe di Mazzano curata dalla Fondazione Giacomini Meo Fiorot, e dove trova posto tra l'altro anche il Museo del vino e del cavatappi.

Tanti i classici italiani nel menu offerto agli impeccabili commensabili, elegantissimi abiti da sera per le donne e black tie obbligatorio per gli accompagnatori: dai panzerotti alla Trevisana alle patate Martinengo, gnocchetti sardi e orecchiette ai calamaretti e alle cime di rapa. Il tutto accompagnato dalle selezioni enoiche (vini e grappe) della Bottega, Vignaioli e Mastri Distillatori, gustosissimo (e meritato) antipasto prima della portata principale per gli appassionati fumatori, un sigaro Quai d'Orsay prodotto a Cuba ma ispirato alla storia e alla movida di Parigi (e della celebre strada da cui prende il nome).

Una squadra ormai ben rodata, e tanti tantissimi amici, tutti (o quasi) ringraziati in diretta dal presidente del club morenico Renato Carlo Bianchi: Francesco Minetti e la signora Sandra, presidente del Cigar Club (gemellato) Don Aleandro Robaina di Matelica, Stefan Thurner del The Standard Club di Bolzano, Stjepan Markulin del Club Ambrosiano di Milano, Paolo Cognolato del Club Corporacion del Pur di Monselice, Umberto Testa del Civithabana di Civitanova Marche, Silvia Zanotello responsabile della rubrica “Sigari in Rosa” sulla rivista Sigari, e presentatrice della manifestazione Encuentro Amigos de Partegas di Matelica, Nicola Bertolazzi ideatore e promoter della Cigar Lounge di Corteno Golgi, Tiziana Loriga past president del Salerno Cigar Club, Genny Magrin del Sottil Fil di Fumo del Padova Pipa Club, Cosimo Attanasi del Cigar Club Puro Motivo di Torino.