Il castello di Montichiari lancia "Gurkha", nel segno del fumo lento

Quasi un anno dopo, il Cigar Club Colli Morenici torna in castello a Montichiari: il Gran Galà dei Catadores, i sommelier del sigaro, in scena venerdì sera all'ombra del secolare maniero intitolato al conte Bonoris, la serata che accoglie l'estate come sempre nel segno del “fumo lento”, del gusto, dell'enogastronomia e delle eccellenze del territorio.

“Sarà un evento di straordinaria importanza”, rimarca il presidente Renato Carlo Bianchi che annuncia per l'occasione la presentazione (in anteprima e in esclusiva) di Gurkha, storico brand di sigari che vanta alle spalle una storia tutta da raccontare, dall'India con furore fino all'Europa e agli States.

Sfilata di vip al Castello Bonoris. Arriveranno dalla Florida i rappresentanti del marchio Gurkha, Juan Lopez e Cristina Santani, chiamati a Montichiari dalla Amerigo Cigar Company, per cui saranno presenti Amedeo Canale e Roberto Scrufari. Confermata anche la presenza di Francesco Minetti, presidente della Cigar Club Association e da poco incoronato a Cuba “Hombre Habano”, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali nel mondo del fumo lento.

Si comincia alle 19.15 con una visita guidata in castello, poi aperitivo e degustazione di caviale e storione Calvisius (da Calvisano), la cena nel nome della qualità assoluta (a cura dei “gnari” de La Bottega delle Carni, che per l'estate hanno riaperto il castello al grande pubblico) e accompagnamento enoico con vini e distillati dal Veneto.

Non mancherà la musica, e che musica: il bresciano Paolo Battaglia, che già si è esibito all'Arena di Verona, la giovane Silvia Pepe che a meno di 30 anni è già nota in tutta Europa, da Parigi alla Bulgaria, l'accompagnamento alla chitarra del maestro Roberto Tura. Alla serata sono attese più di 150 persone: per info +39 3394731190.