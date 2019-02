Prove generali, giovedì sera, per CidneOn, il festival internazionale delle luci che per nove giorni, da venerdì 8 a sabato 16 febbraio, illuminerà il Castello di Brescia. Gli artisti mettono a punto gli ultimi dettagli in vista dell'apertura al pubblico, fissata per le 19.30 di venerdì. Storia, arte e meraviglia si incontrano in un viaggio tra le epoche, scandito da luci e suoni.