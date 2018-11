CidneOn, mille luci e colori: attese 350.000 persone per la terza edizione

Save the date, ormai è ufficiale: da venerdì 8 febbraio torna CidneOn, il festival delle luci del castello di Brescia. Durerà nove giorni, fino al 16 febbraio: l'obiettivo dichiarato è battere (ancora) ogni record e raggiungere i 350mila visitatori (il limite massimo, per motivi di spazio e di sicurezza). La terza edizione sarà dedicata alla storia italiana, dal cinema alla musica, dalla moda alla cucina.

Ad aprire CidneOn 2019 sarà una grande installazione che celebrerà il genio del Rinascimento, Leonardo Da Vinci: ma non mancherà nemmeno una dedica ai “pitoti” della Valcamonica, le incisioni rupestri. Tutte le altre sono ancora in divenire, ma nelle prossime settimane sono attese ulteriori anticipazioni.

La formula ricalcherà quella delle prime due edizioni: ingresso gratuito, ma con la possibilità di acquistare online una speciale “chiave magica” che permetterà di saltare le code. Mille luci e mille colori: la progettazione e l'installazione delle nuove opere costa circa 1,2 milioni di euro, un sostanzioso aumento (di 300mila euro) rispetto allo scorso anno.

Segno tangibile di una manifestazione in continua evoluzione, e in continua crescita: come sempre organizzata dagli Amici del Cidneo, dall'agenzia Up! e dall'associazione Cieli Vibranti. Sono già confermati anche gli orari: tutti i giorni dalle 18.30 alle 24 (ultimo accesso alle 22.30). Strada chiusa in castello, se non ai taxi: tutti gli altri potranno raggiungere l'evento a piedi o con i bus navetta.