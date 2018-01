Vezza d’Oglio: Caspolada al Chiaro di Luna

Sabato 27 gennaio si svolgerà la Caspolada al Chiaro di Luna in Alta Valle Camonica, uno degli appuntamenti più amati dell’arco alpino, organizzata dalla Pro Loco di Vezza d’Oglio e oltre 300 volontari. Dopo il grande successo degli scorsi anni - nel 2016 si sono svolti anche i campionati mondiali per racchette da neve - quest’anno il percorso torna ad essere quello tradizionale nel lungovalle tra Vezza d’Oglio e Vione, che non richiede alcuna preparazione atletica particolare, se non passione per la natura e voglia di stare in compagnia.

Indossando ai piedi le racchette da neve (in dialetto caspe o caspole), ci si potrà avventure in un percorso completamente innevato di circa 8 / 9 Km che prende il via dal centro storico del paese, per poi snodarsi lungo il fondovalle, attraverso le bellissime pinete che circondano l’abitato. Per i meno allenati, o per chi vuole fare meno fatica, è previsto anche un percorso ridotto della lunghezza di circa 5/6 km.

Per iscriversi all’evento o ottenere informazioni necessarie è possibile contattare la Pro Loco di Vezza D’Oglio al numero 0364 76131, oppure consultare il sito www.caspolada.it.

Bevande calde e prodotti tipici locali vengono distribuiti a tutti i partecipanti presso i ristori allestiti lungo il percorso; inoltre c’è la possibilità di cenare presso il Centro Eventi Adamello o nei numerosi ristoranti convenzionati, trascorrendo una serata all’insegna dell’allegria e del divertimento.

Il 27 gennaio tutti gli interessati potranno godersi la passeggiata non competitiva in notturna, illuminati dal chiaro di luna. A questo si aggiunge anche il raduno invernale dei gemelli d’Italia, per l’appuntamento gemelli sulla neve con caspole promosso dalle gemelle Laura e Silvia Squizzato, inviate de “I Fatti Vostri”, il contenitore quotidiano di Rai2 condotto da Giancarlo Magalli, e da anni presentatrici ufficiali della Caspolada.

“Grazie alla neve scesa durante le vacanze, il percorso torna ad essere quello tradizionale che si snoda nel lungovalle che collega Vezza d’Oglio a Vione, meno impegnativo e quindi più adatto allo spirito festoso e conviviale della Caspolada”, ha dichiarato Diego Occhi, Presidente del Comitato organizzatore.

PROGRAMMA

Venerdì 26 gennaio

• Dalle ore 21.00 alle 23.00 consegna pettorale e caspole. Possibilità di acquisto dello skipass giornaliero scontato del 50% valido per la giornata di sabato 27 gennaio nel Comprensorio Adamello Ski Pontedilegno-Tonale.

Sabato 27 gennaio

• Dalle ore 10.00 e per tutta la giornata (orario continuato), consegna pettorale e caspole presso la palestra comunale; • Dalle 16.30, musica e animazione in Piazza IV Luglio e Piazza IV Novembre;

• Ore 19.00, partenza dalla Piazza IV Luglio;

• Dalle ore 20.00, arrivo al Centro Eventi Adamello, cena, premiazioni e serata conviviale.

La manifestazione, che da anni richiama giovani, famiglie e appassionati da tutta Italia, fino ai 4.000 partecipanti delle ultime edizioni, è gestita e organizzata da uno specifico Comitato che si avvale del sostegno e della collaborazione della Pro Loco e dell’Amministrazione Comunale di Vezza d’Oglio, oltre a tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio, la Comunità Montana, il Consorzio Bim di Valle Camonica, la Provincia di Brescia e la Regione Lombardia.

Si ringraziano per il sostegno anche i principali sponsor TSL Outdoor, Pontedilegno Tonale Adamello Ski, Edison, Assicurazioni Generali e numerosi altri.

Per maggiori informazioni:

Pro Loco Vezza d’Oglio

036476131 - www.caspolada.it