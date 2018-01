Ciaspole con lo chef a Cima Rest

Un’abbinata da non perdere: meravigliosa escursione con le ciaspole nella magica Valvestino per scoprire insieme l’ambiente invernale, unendo il piacere di camminare in sicurezza sul soffice e candido manto nevoso, ad un succulento e sfizioso pranzo, preparato da uno chef di tutto rispetto, che farà degustare le sue rinomate prelibatezze.



L’escursione, adatta a tutti, durerà circa 3 ore. Il pranzo, presso il rifugio Malga Corva, immerso in una splendida faggeta secolare, si terrà al termine dell’escursione (orientativamente verso le ore 13:00). Concluso il pranzo, in 10 minuti a piedi, si torna alle auto per fare rientro a casa, previsto per le ore 16. Dirige l’escursione la Guida Alpina Enrico Domenighini. Obbligatorio ARTVA, PALA e SONDA.